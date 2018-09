Cambio de Horario 2018: ¿Cuándo es el horario de invierno en EE.UU.?

Llega el cambio de horario 2018. Eso significa que se termina el verano en el hemisferio Norte y en los Estados Unidos termina también el Daylight Saving Time, donde se retrasan los relojes una hora.

Este 2018 la fecha será el domingo 4 de noviembre a las 2:00 am. Según informa Time and Date. Ese día el amancer y el atardecer serán una hora más temprano. Y desde la finalización del horario de verano, habrá más luz por las mañanas.

Las ventajas de los cambios de hora son mayoritariamente para la mejor utilización de la luz natural, sobretodo en horas de la mañana en invierno y de la tarde (en verano).

Para este cambio de horario 2018, todos aquellos que se encuentren en el territorio de EE.UU. dormirán una hora más, asi es que se recomienda cambiar los relojes a la hora de irse a dormir.

Este cambio en la hora también se llama “horario de invierno” o “standard time”, explica Time and Date.

