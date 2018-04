La exprimera dama de los Estados Unidos, Bárbara Bush Pierce, falleció el martes 17 de abril a la edad de 92 años, dijo una portavoz de la familia.

Sin duda, Bárbara Bush Pierce dejó un legado entre los estadounidenses. Fue la imprescindible matriarca de una de las grandes dinastías políticas del país, una mujer apegada a lo tradicional que se ganó el apodo de “la abuela de todos” con su actitud cercana y su lengua sin tapujos, reportó la agencia EFE.

A continuación te presentamos 7 frases inspiradoras de la fallecida exprimera dama, Barbara Bush.

1. Sobre el éxito

“Nunca pierda de vista el hecho de que la medida más importante de su éxito será la forma en que trata a otras personas: su familia, amigos y compañeros de trabajo, e incluso a los extraños que conozca en el camino”. – Bárbara Bush

2. Sobre la caridad

“Dar nos libera del territorio familiar de nuestras propias necesidades al abrir nuestra mente a los mundos inexplicables ocupados por las necesidades de los demás”. – Bárbara Bush

3. En la educación

“Si más personas pudieran leer, escribir y comprender, podríamos estar mucho más cerca de resolver muchos de los otros problemas que enfrenta nuestro país hoy”. – Bárbara Bush

4. Sobre la vida

“Al final de tu vida, nunca te arrepentirás de no haber pasado una prueba más, no haber ganado un veredicto más o no cerrar un trato más. Te arrepentirás del tiempo que no pasaste con un esposo, un amigo, un hijo o un padre”. – De Bárbara Bush, para la clase de graduados de Wellesley College, 1 de junio de 1990.

5. En ser fiel a ti mismo

“¿Por qué tener miedo de lo que dirá la gente? Aquellos que se preocupan por ti dirán: ¡Buena suerte! y aquellos que solo se preocupan por sí mismos nunca dirán nada que valga la pena escuchar de todos modos”. – Bárbara Bush

6. Para el trabajo

“Construye paso a paso, ya sean amistades u oportunidades”. – Bárbara Bush

7. Al tener hijos

“Tienes que amar a tus hijos desinteresadamente. Eso es difícil. Pero es la única forma”. – Bárbara Bush