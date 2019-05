Arcángel Gabriel: quién es y cómo puede ayudarte a encausar tu vida

Página

1 de 3

Geovana Aispuro, coach intuitiva de vida, explica quién es el arcángel Gabriel y cómo puede orientarte para encontrar tu propósito de vida.

intuitiva de vida, explica quién es el arcángel Gabriel y cómo puede orientarte para encontrar tu propósito de vida. Te invitamos a recitar una oración que te dará claridad y creatividad.

Descubre la relación entre el arcángel Gabriel y la naturaleza.

Un arcángel es un miembro de las huestes del Padre, son mensajeros del propósito de vida y uno de los principales es el arcángel Gabriel, quien se representa con unas flores, específicamente unos lirios blancos. Además, siempre está en el agua, porque de esta manera puedes conectar con la naturaleza de tus propia células que hacen contacto con la misma agua que tiene la información.

En esta ocasión, el arcángel Gabriel te manda a decir que toda aquella persona que está fuera de su propósito de vida está sufriendo por alguna causa. Por ello, recupera tu verdad y tu perfección, porque si en estos momentos estás en lo que no deberías hacer, si ese trabajo que tienes no lo disfrutas, si no estás contento con esa situación en tu familia, significa que tu propósito de vida no está definido bien y estás caminando a otro lugar.

Lo que puedes hacer es invocar al arcángel Gabriel. Él amorosamente te va a sincronizar esas situaciones y despertar ese lado creativo en ti. Recuerda que él es el mensajero, es el arcángel que se representa también con una trompeta porque viene a darte esa alerta que te dice que es momento de cambiar.

TE PUEDE INTERESAR: Arcángeles principales: Aprende sus funciones y cómo invocarlos

Oración para pedir al arcángel Gabriel que encause tu vida

¿Cómo puedes llamar al arcángel Gabriel? En la naturaleza. Puedes descalzarte, caminar, contactarlo. Es uno de los arcángeles más nobles que tenemos y que nos ayuda siempre que lo llamamos.

Así que te invito a hacer una pequeña oración para que encontrar la claridad que necesitas para encausar tu vida. Primero, baja un poco la cabeza, cierra tus ojos y repite esta hermosa oración: