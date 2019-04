El Arcángel Chamuel y Zadkiel envían sus mensajes para este domingo

Página

Para este domingo, Geovanna Aispuro, coach intuitiva de vida, conecta con el mensaje del arcángel Miguel.

Hoy, la fuerza del Arcángel Chamuel, Zadkiel y Rafael está rodeando nuestro entorno.

Hoy domingo, 28 de abril, es momento de compartir y orar. Conecta con el mensaje de los ángeles, a través del arcángel Miguel, quien es el encargado por la mano del Padre de lograr que cada alma en la tierra logre su ascensión. Ten por seguro que hoy está presente en tu corazón, en tu vida y con tu familia.

Para invocar su energía, recite esta oración de protección: “Gracias Padre, por este instante que me permites tener la provisión, tener el amor y la familia. Todo lo que te he pedido tengo la certeza de que así me será otorgado. Gracias Padre, gracias Madre. Para bien mío y del universo, hecho está”.

Los ángeles siempre están acompañándote. ¿Cuáles son las señales que te pueden dar cuando se manifiestan? Puedes sentir un aroma a flores, puedes incluso ver alguna imagen en el cielo, como una nube caprichosa en forma de alas, una moneda en el piso… ¿Cómo sabes que es el Padre enviándote un mensaje? Porque tu corazón te lo va a decir.

Mensaje de los ángeles para 28 de abril

Vive en paz, eso es el bien común de todos. Ten en cuenta que el bienestar es aquello por lo que quieres dinero, trabajo o un mejor carro.

Por un lado, el arcángel Chamuel lo que te dice es que desde el amor puedes lograr la paz. Mientras que el arcángel Zadkiel te dice que todo dolor, toda situación, te lleva a un aprendizaje. Y, por último, Rafael te asegura que todo dolor físico o emocional se puede sanar.

Por eso, te invito a que hoy agradezcas y tengas presente que no caminas en soledad, porque tienes en tu espalda a un ángel guardian cuidándote.

Confía en que nuestros ángeles sincronizan a esas personas y situaciones para que podamos sanar. Feliz domingo de familia y de amor.

