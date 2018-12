28 de diciembre: ¿Qué significa el Día de los Inocentes?

Hoy se celebra el Día de los Inocentes, la Fiesta de los Santos Inocentes, también llamada Childermas. En los países latnoamericanos se celebra esta fecha con bromas que van desde sustituir el azúcar por sal en el café, hasta dar información falsa en un tema importante.

Sin embargo, este día los cristianos en general conmemoran la masacre de niños de dos años de edad en Belén, la cual fue ordenada por el Rey de Judea, Herodes el Grande, en su intento de matar al niño Jesús.

Aunque no exiete una cifra exacta, se dice que ese terrible 28 de diciembre murieron decenas de miles de pequeños arrancados de los brazos de sus madres.

Cuenta el historiador de los Cesares que ante la idea de Herodes, el senado, compuesto de republicanos fervientes, lleno de terror ante la perspectiva de una monarquía, dio la orden de que se dejase morir a todos los niños nacidos aquel año.

Muerto Herodes y sus aliados, dice San Mateo un ángel se apareció a José y le dijo “Toma el niño y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto, los que lo querían matar al Niño”.

