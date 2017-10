Cultura que mata: Violencia por armas de fuego en Estados Unidos (VIDEO)

La masacre en Las Vegas vuelve a enlutar a Estados Unidos y a romper records de muertes a manos de civiles con acceso a armas de fuego.

El terror parece ser el común denominador en una sociedad acostumbrada a portar armas, y es que precisamente cuando ocurren estos ataques masivos la venta de estas aumenta y suben las acciones de los fabricantes. Según la psicóloga Isabel Gómez Bassols, las personas están atemorizadas y por eso ven la necesidad de comprar armas.

El instructor de armas de fuego, Paco Zayas, indica que muchos se ven en la obligación de aprender a manejar un arma para saber que hacer en caso de enfretarse a un agresor. Sin embargo, ante tragedias como la ocurrió de Las Vegas, a veces sucede todo lo contrario. Un hombre en Arizona decidió entregar sus armas a la policía como un acto de rechazo a lo sucedido y de esta forma enviar un mensaje contundente, ya que digo, ‘es hora de hacer algo ante la cultura de violencia que se vive’.

Hombre en Arizona entrega sus armas de fuego a la policía tras masacre en Las Vegas

Ante todos estos ataques, los expertos intentan descifrar la mente de los perpetradores. El asesino de Las Vegas, Stephen Paddock “era un hombre con un padre criminal, no estuvo mucho tiempo con él, pero eso pesa. Si a un niño le dicen ‘tu padre es un fugitivo, tu padre roba bancos’, tenemos una razón genética y sicológica, el niño se sintió mal, abandonado inclusive señalado por la sociedad y vuelca ese odio de esta manera.” afirmó Gómez Bassols.

Perfil sicológico de Stephen Paddock, el asesino de Las Vegas

¿Quién era Stephen Paddock?

La Segunda Enmienda de la Constitución de . protege el derecho de las personas a portar armas, algo que hace más difícil la creación de un proceso que logre impedir este tipo de homicidios.

Además, esta industria tiene un fuerte impacto económico: 13.5 mil millones de dólares, según cifras obtenidas en el 2015 por IBIS World . Ike Mont-Ros, instructor de armas de fuego y ex policía pide a los que se oponen al porte de armas que nunca le quiten el derecho de proteger a su familia. “Si a usted no le gustan las armas, es como si no le gustara un canal de televisión, apáguelo o cámbielo pero no me quite a mi lo bonito que tengo porque como fui policía, yo sé que la policía no te puede proteger todo el tiempo.”