Una comunidad en los suburbios de la capital estadounidense decidió permitir a personas que no son ciudadanos votar en las elecciones municipales, informó NBC 4.

El proyecto de ley fue aprobado el martes poco antes de la media noche y tras una acalorada sesión por miembros del concejo de College Park, Maryland, que duró horas.



El alcalde Patrick Wojahn señala que la mayoría de los residentes manifestaron su apoyo a la enmienda, la cual permitirá el voto en elecciones locales a titulares de tarjetas de Residencia Permanente o “Green Card” al igual que a inmigrantes indocumentados y a estudiantes con visa, destacó el medio.

En agosto el diario The New York Times informó que por lo menos 10 municipalidades en Maryland ya permitían a los no ciudadanos participación en las urnas luego de hacer cambios similares a sus leyes el año pasado.