Cuatro personas salen con vida tras sismo en México, gracias a mensajes de Whatsapp

Muchas similitudes se han encontrado entre los terremotos de 1985 y 2017 que azotaron a México: la fecha (ambos en 19 de septiembre), la intensidad (8.1 grados del primero y 7.1 del último), las zonas de derrumbes y la gran solidaridad de la población.

Sin embargo, una de las grandes diferencias entre entonces y ahora ha permitido salvar muchas vidas: el avance de las telecomunicaciones. La historia de Diana Pacheco da testimonio de ello.

Pacheco, una licenciada en administración de empresas que había empezado a trabajar en junio con el despacho de contadores IPS en el edificio que ocupaba el número 286 de la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma de la Ciudad de México, bajaba las escaleras de emergencia segundos después de iniciado el sismo del pasado martes, cuando el inmueble se desplomó.

Bajo los escombros, Diana envió desde su teléfono móvil y vía Whatsapp –dos tecnologías no disponibles en 1986— una serie de mensajes a su esposo, Juan Jesús García, para informarle de su situación.

“Amor”, “Se cayó el techo”, “Estamos atrapados”, “Amor te amo”, “Te amo mucho”, “Estamos en el piso 4”, “Cerca de la escalera de emergencia”, “Somos 4 personas”, escribió Diana con la esperanza de ser rescatada.

Diana Pacheco was rescued from her work in Condesa because her WhatsApp messages went through to her husband. @CNN #mexicoearthquake pic.twitter.com/sAt45VBBux

— Khushbu Shah (@KhushbuOShea) 22 de septiembre de 2017