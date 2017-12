Sale a la luz pública nuevas evidencias de la crueldad diaria a la que se ven sometidas las vacas lecheras en el estado de Florida.

En esta ocasión, la organización sin fines de lucro Animal Recovery Missions (ARM, por sus siglas en inglés) presentó este miércoles en conferencia de prensa un video en donde según ARM, Jacob Larson, dueño de Larson Farm Dairy está presente y participando de los maltratos a las vacas en numerosas ocasiones, y poseía un conocimiento indiscutible del ultraje que se lleva a cabo en el sitio.

Las últimas acusaciones siguen al lanzamiento en noviembre del video de vigilancia encubierto que muestra a los trabajadores pateando y golpeando a las vacas. Un segundo video, tomado en Burnham Dairy Farm, mostró una pila de vacas muertas y a otro trabajador alimentando vacas y terneras aparentemente desnutridas.

El nuevo material visual, muestra también como los trabajadores quiebran las colas de los animales para someterlas. En el video se ve claramente las fracturas en las colas.

Los investigadores de ARM alegan que Larson fue testigo de cómo sus empleados usaban fuerza excesiva en la sala de ordeño. Asimismo, indican que en un momento el mismo Jacob Larson ayudó a inmovilizar a una vaca mientras un empleado la pateaba en la cabeza.

Hasta ahora sólo un trabajador, Helias Cruz, ha sido arrestado y acusado por crueldad animal. Las autoridades están tras la pista de otros tres trabajadores: Omar Jimenes Mendosa, Omar Guadalupe Mendosa y Roberto Relles todos implicados en los maltratos, según fue dado a conocer por Michele Bell, oficial de información pública del departamento del alguacil del condado de Okeechobee.

Tras las revelaciones de abuso y tormento en la granja Larson, ubicada en Okeechobee, Florida, la cooperativa lechera, Southeast Milk, Inc. (SMI) que se dedica a procesar y comercializar leche principalmente en Florida, indicó a través de un comunicado que:”hemos llevado a cabo auditorías exhaustivas e independientes de terceros en la granja lechera Larson, y estamos cooperando plenamente con las autoridades policiales nacionales y locales. SMI ha comenzado a implementar capacitaciones integrales para educar en como cuidar de vacas y terneros, y también está alentando a sus miembros a implementar y fortalecer la video-vigilancia en sus granjas. También estamos trabajando con el Programa Nacional de Granjas Lecheras para que requiera una capacitación documentada de los trabajadores sobre el cuidado de los animales en cada etapa de la vida de la vaca, requisitos más estrictos para trabajar con los veterinarios y medidas correctivas obligatorias para las granjas que no cumplan con los estándares”.

El 7 de noviembre de 2017, Jacob Larson, declaró públicamente que estaba “conmocionado por los resultados de la investigación y profundamente triste y consternado por las acciones observadas en este video, que llegó por primera vez a nuestra atención esta mañana”.

De ser ciertas las acusaciones, se contradiría con la afirmación de Larson quien también dijo que: “el uso inusual de la fuerza es simplemente inaceptable en nuestra lechería o en cualquier otra granja. Tenemos protocolos estrictos que involucran el cuidado de los animales, y claramente el comportamiento mostrado en este video va en contra de todo lo que representamos y no serán tolerados. Los productores lecheros tenemos la mayor responsabilidad de cuidar de manera apasionada a nuestros animales y esto no es un reflejo adecuado de cómo lo hacemos en nuestra rutina diaria”.

El video encubierto desencadenó una investigación criminal, y aunque esta sigue en curso, el sheriff del condado de Okeechobee, Noel E. Stephen, afirmó en una ocasión que la familia Larson no podría haber estado involucrada en el abuso.

“La familia Larson, que he conocido por más de 30 años, no habría estado involucrada en nada como el abuso que se muestra en el granja. Estos caballeros no tolerarían esta actividad “, dijo. “Si lo hubieran sabido, los habría despedido en el acto “.

Dicha afirmación preocupa a Richard “Kudo” Couto fundador de ARM. “El recién elegido sheriff tiene lazos con la familia Larson y esto puede ser una piedra en el camino para hacer justicia en este caso. Sin embargo, tenemos la esperanza que independientemente de su amistad, el sheriff Noel E Stephen, pueda tratar el caso con fuerza y objetividad y asegurar el arresto de Jacob Larson”, afirmó.

Mundo Hispánico contactó al Departamento del Alguacil del condado de Okeechobee pero no ofrecieron comentarios.