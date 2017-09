Crónica de ‘Frida Sofía’, la ‘réplica’ del terremoto que sacudió a todos los mexicanos

Apenas 48 horas después del terremoto de 7.1 grados, los mexicanos se han llevado otra sacudida tanto o más fuerte, pero esta vez, a nivel emocional y moral. La “niña Frida Sofía”, que durante más de 24 horas simbolizó la esperanza en medio de la tragedia, resultó ser sólo una ilusión.

Una auténtica montaña rusa de emociones tuvo un final no sólo inesperado, sino lamentable y vergonzoso para el pueblo de México, que en cuestión de horas pasó de la promesa y la expectativa, al desencanto y el enojo.

Todo comenzó la mañana del 20 de septiembre, cuando México despertó con la noticia de que los rescatistas que trabajaban en el colegio “Enrique Rébsamen”, al sur de la capital, intentaban sacar con vida algunos niños de entre los escombros. El único medio de comunicación con acceso al pie del derrumbe, Televisa, difundió la información con entusiasmo.

A partir de las 8:30 de la mañana (tiempo del centro de México), la televisora mantuvo la transmisión en vivo desde el lugar, anunciando que en minutos los menores serían rescatados; sin embargo, las horas transcurrieron sin que dicho salvamento se llevara a cabo.

Fue 20 minutos antes del mediodía cuando el almirante José Luis Vergara, Oficial Mayor de la Secretaría de Marina Armada de México, declaró a la reportera de Televisa, Danielle Dithurbide, que había una niña bajo las ruinas.

“Tenemos identificada a una persona, a una menor, en el segundo piso de lo que era esta escuela… está con vida”, fueron las palabras de Vergara Ibarra, quien a partir de entonces se convirtió en vocero oficial de las labores de rescate en el sitio y Televisa su plataforma.

Pasadas las 3 de la tarde, el oficial de la Marina confió a la enviada de la televisora que estaban “a centímetros” y, por ende, “a minutos” de liberar a la niña, ya que con el auxilio de perros adiestrados y sensores de temperatura habían dado con su posición. Pero de nueva cuenta, las más de dos horas de cobertura en tiempo real no arrojaron resultados, excepto uno: el nombre de “Frida Sofía”.

Los rescatistas habrían comunicado que la niña les había informado sobre su nombre, que tenía 12 años y que estaba acompañada por cinco infantes más. Con el avance del tiempo, emergieron más reportes: que había movido una mano, que le habían proporcionado agua a través de una manguera y que hasta sus padres le habían escrito un mensaje en un papel para tranquilizarla, el cual le habrían hecho llegar los brigadistas.

Por ello, para cuando cayó la noche, “Frida Sofía” ya era una tendencia en Twitter y el nombre que abanderaba la esperanza nacional. Mensajes de ánimo y oraciones en su nombre se emitieron no sólo desde cada rincón de México, sino de todo el mundo.

Pero justo mientras Televisa invitaba a la audiencia a no irse a dormir hasta que la niña fuera rescatada, al cumplirse la primera hora del 21 de septiembre, surgió el primer hecho que enturbió la historia. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien se hizo presente en la escena, declaró su extrañeza ante la ausencia de los padres de la presunta pequeña.

“Tenemos muchos rescatistas, de distintito tipo, de la sociedad, de protección civil, de las fuerzas armadas, y muchos de ellos afirman que, en distintos momentos, han tenido algún tipo de contacto con una niña, lo han visto a través de la tecnología, a través del calor; algunos dicen que la han escuchado hablar, otros que emite sonidos”, estableció Nuño Mayer, antes de agregar: “El tema es el asunto de los familiares, espero poderlos encontrar. Todos estamos en ese proceso, esperemos que así sea, aunque sin duda, no deja de ser sorprendente y extraño”.

El sentido común demandaba que los padres de “Frida Sofía” –o cualquier otro familiar— estuviera en primera fila a la espera de la menor, detalle que para las 8 de la mañana ya había sembrado varias sospechas: ¿Era el nombre correcto? ¿Sería en verdad una niña y no un niño o adulto? Y la peor de todas: ¿En realidad existe “Frida Sofía”?

Como decenas de medios de comunicación nacionales y extranjeros, MUNDO HISPÁNICO se trasladó al lugar de los hechos y, de inmediato, las irregularidades comenzaron hacerse latentes.

Primero, un grupo de rescatistas alemanes abandonaba el lugar sin hacer declaraciones, excepto que estaban molestos porque “no nos dejan trabajar… la situación es muy difícil”.

Enseguida, nos encontramos con un brigadista de Protección Civil –quien pidió permanecer en el anonimato a cambio de sus declaraciones— que sostuvo enfáticamente que desde una noche antes sabían que no había más vidas que salvar ahí.

“Yo estuve aquí ayer hasta las 10 de la noche y ya no había gente con vida. A mí y otros compañeros nos tocó sacar a dos niños, pero ya muertos. Murieron aplastados, sólo pudimos identificarlos por el nombre en su uniforme. Pero por la noche, cuando se pedía silencio, ya no se escuchaba nada allá adentro”, aseguró.

Más adelante, Dorian Rivas, un joven mexicano que asistió para prestar sus servicios como intérprete del grupo de brigadistas teutones, haría una revelación detonadora.

“Mientras esperaba a ser llevado a donde estaban los alemanes, uno de los encargados de la policía federal me dijo que todo eso de ‘Frida Sofía’ y de que están tratando de rescatar gente no es cierto… Que hay gente adentro, pero la esperanza de vida es casi nula… Me dijo que ni siquiera existe una ‘Frida Sofía’”, declaró Dorian al ser entrevistado por la periodista Carmen Aristegui.

Esas palabras serían secundadas minutos más tarde por una señora que se limitó a identificarse como Luz, quien afirmó ser parte de la asociación de padres de familia del “Enrique Rébsamen”.

“No hay nadie allá adentro vivo. Las losas están colapsadas. Mi esposo puede constatar eso. Ya no le den espacio al gobierno, ya lo que queremos es que todos estos militares se vayan y nos dejen organizarnos como comunidad”, reveló la señora Luz, cuyo esposo participó en las labores de rescate de la escuela.

“Eso no es verdad, la ‘Frida Sofía’ que alguna vez existió en la escuela ni se inscribió. No hay ninguna niña, nunca hubo ninguna niña… Ya no hay nadie vivo… Y eso de ‘silencio, silencio’ es parte de la pantomima”, agregó Luz, cuyo hijo logró salir con vida de la tragedia en el “Enrique Rébsamen”.

Casi de inmediato, el subsecretario de la Marina Armada de México, almirante Ángel Enrique Serrano, hizo una declaración desde otra zona afectada de la capital para confirmar la noticia: “Frida Sofía” sólo vivió en el imaginario colectivo.

“Diecinueve niños desgraciadamente perdieron la vida, así como seis adultos, incluyendo a la persona femenina que hoy aproximadamente a las 5 ó 6 de la mañana pudimos extraer su cuerpo. Queremos puntualizar que la Secretaría de Educación Pública, la Delegación Tlalpan y la Secretaría de Marina, junto con nuestros compañeros de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas”, dijo con voz firme Serrano Beltrán.

“También queremos puntualizar que la versión que se sacó con el nombre de una niña, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión y estamos seguros que no fue una realidad, puesto que repito, se corroboró con la SEP, la delegación y la escuela, y todos, la totalidad de los niños, o desafortunadamente murieron, están los hospitales o en su casa”, subrayó el almirante.

El Subsecretario de Marina confirma que nunca existió una niña con el nombre “Frida Sofía”. pic.twitter.com/hvjUKWyWmh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 21 de septiembre de 2017

Como era de esperarse, Televisa emprendió una ardua campaña para deslindarse de la responsabilidad por difundir la historia de “Frida Sofía” y acudió a su fuente primaria, el almirante Vergara Ibarra.

“(Sobre) lo que acaba de declarar el subsecretario de Marina, yo entregué mi servicio a las 12 del día en la Secretaría de Marina… pero me extrañó ese comentario que hizo. ¿Qué pasa? Esa información la sacan de Cruz Roja Internacional, en el sentido de que sólo estaban tres desaparecidos. Es bien cierto que tengamos esa gran duda de por qué no hay una familia que reclame el cuerpo o la vida de su hija, pero estamos en crisis”, señaló el Oficial Mayor.

“Los hechos que a mí me constan siempre fueron lo que yo le di a Danielle… Lo que sí me consta es que hay vida atrapada en esa área que se formó al momento del colapso y que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo porque la vida continúe… La información que a mí me dieron y que me consta es que se trataba de una niña; hoy en la mañana me empiezan a poner en duda la información”, continuó Vergara al ser entrevistado por la televisora.

Justo en ese momento, Édgar Ramírez, padre de un estudiante del “Enrique Rébsamen” y propietario de un pequeño restaurante a 250 metros de donde se derrumbó la escuela, hacía eco a las versiones.

“Por supuesto que no hay tal ‘Frida Sofía’, no hay nadie de ese nombre en el colegio. Mis hijos han estado ahí desde el kínder hasta la secundaria y nunca ha habido una alumna con ese nombre”, sostuvo el señor Ramírez, quien tuvo la dicha de reencontrar a sus hijos sanos y salvos.

“Yo fui de los primeros en llegar ayudar cuando vi que se cayó la escuela. Y participé en las labores de rescates por muchas horas. Desde ayer por la noche ya sabíamos que no quedaba nadie con vida, pero nos quitaron los elementos de la Marina y empezaron con su cuento”, añadió.

Para entonces, la desilusión y el enojo de la población quedaba de manifiesto en las redes sociales. Todos los mexicanos, en el país y en el extranjero, así como las personas que desde diferentes puntos del orbe siguieron de cerca el caso de “Frida Sofía”, se sintieron engañados, utilizados y manipulados, por algo que en su mayoría calificaron como un “Reality Show” orquestado por las autoridades gubernamentales y Televisa.

No fue sino hasta entrada la noche que, a unos pasos del colapsado colegio, aparecieron juntos Serrano Beltrán y Vergara Ibarra para hacer una nueva declaración conjunta, en un intento por esclarecer la confusión y fijar una postura común por parte de la institución.

“Siguiendo el compromiso de transparencia que tiene la institución, hemos venido informando a los mexicanos del desarrollo de estas labores, prácticamente en tiempo real. El caso de la escuela Enrique Rébsamen no fue la excepción. En nuestro ánimo nunca ha estado el generar falsas expectativas; hemos ido compartiendo toda la información que hemos ido obteniendo de los rescatistas y de los análisis técnicos”, comenzó por decir Vergara.

“Quiero dejar muy claro que la información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina, con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución”, añadió Serrano al “Mea culpa” del cuerpo armado.

“Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. La información que prevalece hasta este momento no asegura si se trata de una persona mayor o una niña; sin embargo, debe saber el pueblo mexicano, que mientras exista la mínima posibilidad de que haya alguien con vida, lo seguiremos buscando con la misma entrega”, agregó el subsecretario.

Demasiado tarde; el daño estaba hecho. En una sociedad con un mínimo de confianza en su gobierno y una credibilidad aún menor en la principal empresa televisiva del país, el efecto de un error de esta magnitud es tan devastador como el de un terremoto. La historia del rescate de “Frida Sofía” quedará registrada como “la réplica” que más sacudió a México tras el sismo del 19-S 2017.