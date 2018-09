A 17 años de la tragedia del 11 de septiembre, lo que hizo el presidente Donald Trump ha recorrido las redes sociales por considerarlo de ‘mal gusto’.

Y es que desde el 2001, el 11 de septiembre se ha convertido en un día solemne para los estadounidenses, que recuerdan con horror cómo dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y uno más contra el Pentágono, matando a más de 3,000 personas en unas cuantas horas.

Pero con un mensaje en Twitter y una foto en su camino a la conmemoración del llamado 11-S, el presidente Trump se ha ganado la antipatía de muchos en este día de duelo para el país.

Antes de escribir algo alusivo a la fecha, Trump tuiteó sobre la llamada trama rusa: “No hemos encontrado nada que muestre la colusión entre el presidente Trump y Rusia, absolutamente cero, pero todos los días obtenemos más documentación que muestra la colusión entre el FBI y el DOJ, la campaña de Hillary, espías extranjeros y rusos”.

Para luego referirse al ataque de 2001 con un sencilla frase: “¡17 años desde el 11 de septiembre!”.

Muchos aprovecharon el tuit de Trump para compararlo con el del expresidente Barack Obama, quien fue más extenso en su mensaje.

We will always remember everyone we lost on 9/11, thank the first responders who keep us safe, and honor all who defend our country and the ideals that bind us together. There's nothing our resilience and resolve can’t overcome, and no act of terror can ever change who we are.

— Barack Obama (@BarackObama) September 11, 2018