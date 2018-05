Corea del Norte se compromete a celebrar cumbre con EE.UU.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, dijo que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se comprometió en la nueva reunión entre ambos a conversar con el presidente Donald Trump y a una “completa desnuclearización de la península coreana”.

La segunda cumbre intercoreana en un mes incluyó abrazos y sonrisas, pero la rapidez de su concertación parecía destacar la urgencia que tienen ambos países separados por la frontera con el mayor despliegue de armas en el mundo.

En la Casa Blanca, Trump afirmó que “prosiguen muy bien” las negociaciones para la posible cumbre del 12 de junio con Kim que había cancelado. Trump dijo a la prensa que todavía considera a Singapur como la sede para las conversaciones. Señaló que hay “bastante buena voluntad” y la desnuclearización de la península coreana sería “grandiosa”.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.

