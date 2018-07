Corea del Norte entrega a EE.UU. restos de soldados muertos en Guerra de Corea

Corea del Norte entregó a Estados Unidos en la mañana de este viernes los restos de 55 soldados estadounidenses muertos durante la Guerra de Corea (1950-1953) en cumplimiento de lo acordado con Kim Jong-un en la Cumbre de Singapur del 12 de junio.

La Casa Blanca explicó en un comunicado que un avión C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU. con miembros del Comando de Naciones Unidas para Corea a bordo recogió los restos en Wonsan (Corea del Norte).

El Comando de Naciones Unidas para Corea dijo en otro comunicado que la entrega fue de 55 cajas con restos.

El avión puso después rumbo a la base aérea de Osan, en Corea del Sur, donde aterrizó antes del mediodía, hora local.

En Osan, Estados Unidos celebrará una ceremonia oficial de repatriación el próximo 1 de agosto, dijo la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncian supuestos despidos en Univisión; ‘Primer Impacto’ entre los afectados

La Casa Blanca dijo que la entrega de hoy “es un primer paso significativo para reiniciar la repatriación de restos” desde Corea del Norte y las operaciones de búsqueda sobre terreno de los 5,300 soldados que se estima murieron allá.

“Hoy, Kim Jong-un cumple parte del compromiso que asumió con el presidente (Donald Trump) de devolver a nuestros soldados caídos. Nos alientan las acciones de Corea del Norte y el momento para un cambio positivo”, dijo en un comunicado la Casa Blanca.

Trump, en su cuenta de Twitter, dio las gracias a Kim Jong-un por la entrega: “Los restos de soldados estadounidenses pronto saldrán de Corea del Norte rumbo a EE.UU. Después de tantos años, este será un gran momento para muchas familias. Gracias Kim Jong-un”.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018