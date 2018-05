Corea del Norte destruye sitio de ensayos nucleares

Corea del Norte ha realizado lo que llamó la demolición de su sitio de ensayos nucleares el jueves con una serie de explosiones a lo largo de varias horas y en presencia de periodistas extranjeros.

Las explosiones en el lugar, situado en las montañas del noreste del país, afectaron principalmente tres túneles subterráneos y varias torres de observación.

El cierre había sido anunciado por el líder Kim Jong Un para antes de su cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para el mes próximo.

La demolición tuvo lugar al tiempo que Pyongyang lanzó una nueva salva verbal contra Washington, al calificar al vicepresidente Mike Pence de “pelele político” y afirmar que estaba tan dispuesto a encontrarse en un enfrentamiento nuclear como en la mesa de negociaciones.

As @POTUS Trump made clear, this will only end like the Libya model ended if Kim Jong-un doesn't make a deal. pic.twitter.com/wE68qh8u25

— Vice President Mike Pence (@VP) May 22, 2018