Residentes del sur de Florida no dudaron en sumarse a las iniciativas de ayuda para los puertorriqueños tras la devastación causada por el huracán María en la isla. Desde ayuda en las colegiaturas hasta empresas ofreciendo sus servicios sin costo, los gestos de solidaridad no han parado.

El director de comunicaciones de Miami Dade College (MDC) Juan Mendieta informó esta mañana que la institución ayudará a alumnos universitarios desplazados de Puerto Rico, ofreciéndoles matrícula como estudiantes residentes en el estado de la Florida.

“Luego de la devastación del huracán María, el acceso a matrícula como estudiantes del estado floridano aliviará la carga a las familias puertorriqueñas durante el período de su recuperación”, dijo Mendieta en un comunicado y agregó que se anunciará muy pronto la disponibilidad de otros servicios para víctimas desplazadas del huracán.

Asimismo, el gobernador Rick Scott publicó en su cuenta de Twitter que pedirá al resto de las universidades ofrecer matrículas estatales a estudiantes puertorriqueños.

I’ve also asked Florida State Colleges and Universities to offer in-state tuition to students from Puerto Rico: https://t.co/De9dItUIyy

— Rick Scott (@FLGovScott) September 26, 2017