Consulado de Guatemala en Los Ángeles canaliza ayuda humanitaria para ayudar a damnificados por el volcán

Los efectos devastadores de la violenta erupción del Volcán de Fuego en Guatemala congregó a grupos activistas y miembros de la comunidad guatemalteca que se dieron cita en el consulado de Guatemala para organizar iniciativas destinadas a ayudar a los afectados por el Volcán de Fuego que ha causado al menos 69 muertos.

La erupción del Volcán de Fuego que se produjo el domingo ha provocado más de 4.000 evacuaciones y se estima que más de un millón 800 mil personas han sido afectadas por los efectos letales de las cenizas volcánicas, lava y gases, según un balance del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El Gobierno de Guatemala en reunión de Consejo de Ministros decretó el lunes Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepequez ademas de declarar tres días de duelo nacional de acuerdo a un informe del Instituto nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

Miles de personas fueron evacuadas de las comunidades más afectadas por la reciente erupción del volcán de Fuego por lo que se habilitaron nueve albergues en el departamento de Escuintla y en Sacatepéquez, en los cuales se han refugiado aproximadamente 2,000 personas, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

“La coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres está evaluando como se va a canalizar la ayuda y donde se va a destinar, estamos a la espera de instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores para que nos indiquen como van a ser trasladadas esas donaciones”, explicó Jose Barilla Trennert, cónsul de Guatemala en Los Ángeles.

“Tenemos previsto coordinar con la ciudad de Los Ángeles para enviar medicinas comida y ropa a areas rurales que han sido azotadas por la tragedia del volcán”, agregó.

Miembros de la comunidad guatemalteca que asistieron al consulado de Guatemala en Los Ángeles el lunes organizaron centros de acopio en iglesias, y escuelas de la ciudad destinados a recaudar fondos y materiales que serán enviados en víveres a las zonas mas afectadas por el Volcán de Fuego en Guatemala.

Un centro de acopio para ayudar a los damnificados por el terremoto se abrió el martes a las 8.00 de la mañana organizado por la organización sin fines de lucro Love and Care for our Children en la calle 412 w 6th de Los Ángeles.

“Queremos activar a la comunidad, no solo aquí en Los Ángeles sino también a la red migrante guatemalteca a nivel nacional para que 16 consulados se activen y podamos apoyar en esta gran emergencia”, dijo Amarilys Ortiz de la Asociación Guatemalteca Americana.

El Instituto Nacional de Sismología Vulcanología meteorología e hidrología INSIVUMEH informo que a pesar de que la erupción concluyó después de aproximadamente 17 horas, en los próximos días se podrían desarrollar lahares fuertes que pueden ocasionar danos mayores debido a la cantidad de material de flujos piroclásticos, una mezcla de lodo y agua hirviendo que baja del volcán y que pueden desbordarse sobre aldeas y casas en la parte sur, suroeste y sureste de zonas que hasta ahora no han sido afectadas.

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos estima que en el país residen 480 mil guatemaltecos indocumentados, los cuales podrían beneficiarse del Estatus de Protección Temporal (TPS) una iniciativa que podría ser evaluada estos días después de la catástrofe natural ocurrida por el Volcán de Fuego en Guatemala.

“En el caso de Guatemala hubiera que determinar si lo que esta pasando por la erupción del volcán amerita para que se le de el beneficio migratorio”, dijo Nelson Castillo, abogado de inmigración.

Organizaciones no lucrativas como La Red Migrante Guatemalteca, Love and Care for Our Children y Natali’s Academy of Talent tienen previsto organizar eventos en California en las próximas semanas a través de voluntarios que recauden fondos destinados a los damnificados en Guatemala.

“Queremos que el presidente de Guatemala nos permita el transporte de cualquier donativo humanitario que se haga desde aquí para Guatemala y que se encargue de que esos productos lleguen hacia las comunidades afectadas, hemos pedido que gestionen a entidades médicas de Estados Unidos y de otros países para que puedan recibir a los niños que están quemados como consecuencia del volcán” , dijo Walter Batres de la Red Migrante Guatemalteca.