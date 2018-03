Los funcionarios estaban tan preocupados por la estabilidad mental de Nikolas Cruz, el estudiante acusado de la matanza en la escuela del mes pasado en Florida, que decidieron que tenía que ser internado. Pero su recomendación nunca fue tomada en cuenta.

Un compromiso bajo la ley habría hecho más difícil, si no imposible, que Nikolas Cruz obtuviera un arma legalmente.

El joven está acusado del tiroteo que mató a 14 estudiantes y tres empleados escolares en la preparatoria Marjory Stoneman Douglas de Parkland el 14 de febrero. Además, 17 personas resultaron heridas.

Pero más de un año antes, los documentos en el caso criminal contra Nikolas Cruz obtenidos por The Associated Press muestran que los funcionarios de la escuela y un ayudante del sheriff recomendaron en septiembre de 2016 que Cruz se comprometiera involuntariamente a una evaluación mental.

Los documentos, que son parte del caso criminal de Cruz en el tiroteo, muestran que había escrito la palabra “matar” en una libreta, además de que le dijo a un compañero de clase que quería comprar una pistola y usarla, y que se había cortado el brazo supuestamente enojado porque él había terminado con una novia. También le dijo a otro estudiante que había bebido gasolina y estaba vomitando. Incluso se habían hecho llamadas al FBI sobre la posibilidad de que Cruz usara una pistola en la escuela.

Los documentos fueron proporcionados por un servicio de asesoramiento psicológico contratado por la madre de Cruz, llamado Henderson Behavioral Health. Muestran que un funcionario de recursos humanos, que también fungió como subjefe del departamento de policía, y dos consejeros de la escuela hicieron la recomendación bajo la ley Baker de Florida, la cual permite que una persona sea internada a la fuerza para recibir una evaluación psiquiátrica durante al menos tres días.

Una reclusión de ese tipo podría haberle hecho a Cruz difícil o imposible obtener un arma de fuego legalmente, como el fusil AR-15 que a todas luces utilizó en el tiroteo, indicaron las autoridades.

No hay evidencia de que Cruz haya sido internado. Por coincidencia, el funcionario de recursos humanos que recomendó que Cruz fuera internado fue Scot Peterson, el subjefe del Departamento de Policía del condado de Broward que renunció en medio de acusaciones de que no acudió al tiroteo, quedándose afuera del edificio donde ocurrió la masacre.

David S. Weinstein, un exfiscal federal, dijo que un compromiso involuntario habría sido una gran señal de alarma si Cruz hubiera intentado comprar un arma de fuego legalmente.

Los documentos no dicen por qué Cruz no estuvo comprometido bajo la Ley Baker o si no pudo haber calificado por otras razones. La ley permite que un agente del orden público como Peterson inicie un compromiso en virtud de la Ley Baker.

Un abogado de Peterson no respondió de inmediato a un correo electrónico que buscaba comentarios el domingo.

Cruz, de 19 años, está acusado de 34 cargos por matar a 17 personas y herir a otras 17 en el ataque. Él enfrentará la pena de muerte si es declarado culpable, pero su defensora pública, Melisa McNeill, ha dicho que se declarará culpable a cambio de una sentencia de prisión perpetua.

En los documentos de Henderson Behavioral Health, se cita a la madre de Cruz, Lynda, que dijo que tenía nuevas preocupaciones sobre el estado mental de su hijo después de perforar agujeros en una pared de su casa en Parkland. Los médicos de Henderson llegaron a la casa para las entrevistas y dijeron que Cruz admitió haber golpeado la pared, pero que lo hizo porque estaba molesto por la ruptura con su novia.

Cruz también admitió cortarse el brazo con un sacapuntas.

Después de una entrevista el 28 de septiembre de 2016, los documentos dicen que Cruz “informa que se cortó los brazos hace 3-4 semanas y afirma que esta es la única vez que seha cortado. (Cruz) dice que se cortó porque estaba solo, declara que había roto con su novia e informa que sus calificaciones habían disminuido. (Cruz) dice que ahora está mejor, informa que ya no está solo y que sus calificaciones han vuelto a subir”.

También le dijo al médico que solo tenía una pistola de perdigones y que no era capaz de causar “daños graves” a nadie.

Los documentos muestran que Cruz estuvo en gran medida en la pantalla de radar de los profesionales de salud mental y el sistema escolar del condado de Broward, pero parece que se ha hecho muy poco más que estas evaluaciones.

Otras banderas rojas también han surgido, incluyendo llamadas al FBI sobre el potencial de Cruz para convertirse en tirador escolar y numerosas visitas de agentes de la ley a su casa, tanto antes de que su madre muriera en noviembre, como después, cuando vivió brevemente con un amigo de la familia en el Condado de Palm Beach.

Nuevamente, se hizo muy poco.

No está claro a partir de los documentos a quién se envió la recomendación o por qué no se siguió.