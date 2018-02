Después de un receso de 10 días, los miembros del Congreso de Estados Unidos vuelven al trabajo bajo una fuerte presión para responder a las protestas por la violencia armada. Pero ningún plan parece listo para despegar a pesar de una larga lista de propuestas, incluidas muchas del presidente Donald Trump.

Los líderes republicanos se han mantenido callados durante días mientras Trump arrojaba ideas, incluida la elevación de la edad mínima para comprar armas estilo asalto y armar a los maestros.

Dicho silencio refleja la firme oposición del Partido Republicano a cualquier proyecto de ley que pudiera frenar el acceso a las armas de fuego y ponga en riesgo de incomodar a los partidarios de las armas entre sus militantes.

Antes del tiroteo del 14 de febrero en una escuela secundaria en Parkland, Florida, que mató a 17 personas, los republicanos no tenían intención de revivir el polarizante y políticamente arriesgado debate de armas durante un año electoral de por sí difícil, que podría poner en peligro su mayoría en el Congreso.

“No hay una ley mágica que impida que suceda lo siguiente que vaya a pasar cuando tantas leyes ya están en los libros y no se estaban aplicando o fueron rotas”, dijo el representante de Louisiana, Steve Scalise, el tercer líder republicano en la Cámara, cuando se le preguntó sobre las soluciones. “Los quebrantamientos que ocurren, esto es lo que vuelve loca a la gente”, agregó Scalise, quien sufrió lesiones que amenazaron su vida cuando un hombre armado abrió fuego el año pasado contra el equipo de béisbol de los legisladores.

Bajo el duro cuestionamiento público de los sobrevivientes del tiroteo, Trump ha establecido altas expectativas para la acción. “Creo que vamos a tener un gran proyecto de ley que pronto tendrá que ver con verificaciones de antecedentes, con deshacerse de ciertas cosas y guardar otras cosas, y tal vez haremos algo con la edad”, mencionó Trump en una entrevista con Fox News Channel el sábado por la noche. “Estamos elaborando una legislación sólida que ahora tiene que ver con las verificaciones de antecedentes, las enfermedades mentales. Creo que tendrá un gran apoyo. Es hora. Es hora”, añadió.

President @realDonaldTrump on gun legislation: “Somebody who is mentally ill should not have a weapon.” pic.twitter.com/UYJQljGw15

— Fox News (@FoxNews) 25 de febrero de 2018