La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, sostuvieron una tensa confrontación esta semana luego de que la representante demócrata por California interrumpiera una presentación de la funcionaria del gobierno de Trump sobre seguridad fronteriza y la inmigración ilegal, y le dijo: “Rechazo sus hechos”.

El choque entre ambas ocurrió durante una reunión celebrada el miércoles en la Casa Blanca en medio de la tensión que reina sobre el cierra parcial del gobierno y la firme postura del presidente de Estados Unidos para que se aprueben 5,000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.

En un punto de la reunión, según citó Fox News de un reporte del diario Wall Street Journal, Pelosi interrumpió a Nielsen, que citaba estadísticas sobre la frontera, incluyendo cuántos inmigrantes que cometieron delitos intentaron entrar a Estados Unidos el año pasado.

“Rechazo sus hechos”, le dijo Pelosi, a lo que Nielsen respondió: “Estos son los hechos”.

Tras el episodio, Nielsen se valió de sus redes sociales para criticar a Pelosi y a los demócratas por hacerse de oídos sobre el tema de la inmigración ilegal.

“Estoy decepcionada de que los demócratas no quisieron escuchar del Departamento de Seguridad Nacional sobre la crisis de seguridad y humanitaria que enfrentamos en la frontera”, escribió Nielsen.

“No querían escuchar sobre criminales extranjeros, traficantes de drogas, niños contrabandeados y maltratados o caravanas violentas que intentaban violar el muro fronterizo”, acotó.

I am disappointed that Dems did not want to hear from @DHSgov about the security & humanitarian crisis we are facing at the border. They didn’t want to hear about criminal aliens, drug smugglers, smuggled & abused children or violent caravans trying to breach the border wall.

“La crisis no va a desaparecer, está empeorando. El status quo en el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional es irresponsable y hace que nuestro país sea menos seguro”, continuó. “Patear la lata por el camino no es la respuesta. Espero poder lograr un compromiso con aquellos miembros (del Congreso) que quieran”.

The crisis is not going away-it is getting worse. The status quo in funding & authorities for #DHS is irresponsible & makes our country less secure. Kicking the can down the road is not the answer. I look forward to engaging w Members who want to listen & be part of the solution.

— Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) January 3, 2019