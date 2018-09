Una madre y su pequeña hija murieron en Carolina del Norte luego de que un árbol cayera sobre su casa como consecuencia de la intensa lluvia y los fuertes vientos, y las autoridades ya las consideran las dos primeras víctimas mortales del huracán Florence.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig

— Wilmington Police (@WilmingtonPD) September 14, 2018