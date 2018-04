ACTUALIZACIÓN A LAS 7:18 AM, HORA DEL ESTE DE ESTADOS UNIDOS:

El Ministerio de Defensa de Argelia informó que la cifra de muertos asciende a 257 tras la caída del avión militar.

Las autoridades en Argelia, en el norte de África, informaron de al menos 181 muertos el miércoles en el accidente aéreo de un avión militar argelino que se estrelló en un campo agrícola poco después de despegar en el norte del país, cerca de Argel, la capital del país.

La causa del siniestro no estuvo clara por el momento, y las autoridades abrieron una investigación al respecto, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Medios locales reportaron que la aeronave se estrelló justo después del despegue. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta las inmediaciones de la base militar Boufarik tras el accidente. Las imágenes del lugar del siniestro mostraron un denso humo negro saliendo del campo, mientras ambulancias y vehículos de la Media Luna Roja llegaban a la zona.

“Hay más de 100 muertos. En este momento no podemos decir cuántos exactamente”, señaló Mohammed Achour, portavoz jefe de la agencia argelina de Protección Civil, a The Associated Press.

A bordo de la aeronave viajaban soldados, agregó. El Ministerio de Defensa trasladó sus condolencias a las familias de las víctimas.

El avión acababa de despegar de Boufarik, a unos 30 kilómetros (20 millas) de la capital del país, Argel, y se dirigía a Bechar, en el suroeste del país. Tenía prevista una escala en Tindouf, en el sur de Argelia, donde viven muchos refugiados del vecino Sahara occidental, un territorio en disputa anexionado por Marruecos.

El transporte militar, un Il-76 de fabricación soviética, se estrelló en una zona agrícola donde no había residentes, apuntó Achour.

Los Il-76 se fabrican desde la década de 1970 y tienen un buen registro de seguridad. Se emplean tanto para el transporte de mercancías comerciales como para fines militares.

El ejército argelino tienen varios aviones de este modelo.

