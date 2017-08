Condenan a mujer que envenenó a sus compañeros de trabajo en Virginia

Una mujer de Virginia que admitió haber vertido productos de limpieza en la cafetera de su empresa por meses, lo que llevó a que varios de sus compañeros enfermaran, fue enviada a prisión el jueves.

Mayda Rivera, de 33 años de edad, fue acusada de un cargo de adulterar alimentos con la intención de lesionar o matar, por el incidente que tuvo lugar en 2016. Rivera fue condenada a 3 años y medio de prisión, informó la Oficina del Fiscal del Commonwealth del condado de Loudoun en un comunicado.

#Sterling woman sentenced to 3 1/2 yrs in prison by #Loudoun Judge for poisoning co-workers https://t.co/MHKMMFenmX @LoudounSheriff pic.twitter.com/WEmXI3FsOM

— Loudoun OCA (@LoudounOCA) August 17, 2017