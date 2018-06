El presidente Donald Trump considera que su postura firme contra la inmigración es una ventaja para las elecciones de medio periodo, las cuales considera un referendo sobre sus políticas proteccionistas.

“Debes defender algo”, declaró Trump el martes, mientras alegaba en favor de su política inmigratoria entre las crecientes críticas por la separación forzada de niños de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos. Entre los que la condenan están demócratas, así como republicanos que se preocupan cada vez más de que los reportes de los niños despojados de sus padres dañen las posibilidades del partido en noviembre.

The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2018