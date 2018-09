“Con la administración que tenemos, mucha gente está poniendo más atención”, líder de LULAC

Las elecciones legislativas de medio término en los Estados Unidos, generan más interés en la comunidad que en años anteriores señala Ana Lamb, directora del concilio 7250 de LULAC.

El próximo 6 de noviembre se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes en la nación, así como un tercio de senadores y gobernadores de 36 estados.

Las elecciones tempranas comienzan el 22 de octubre y terminan el 2 de noviembre, Lamb indicó que además de conocer los escaños que están en juego, es importante que la comunidad esté preparada.

“Con la administración que tenemos, mucha gente está poniendo más atención a lo que está sucediendo, aunque también tenemos que educar mucho a nuestra comunidad”, agregó.

El concilio 7250 de LULAC, es una organización con sede en Florida, sin embargo para la activista, es importante seguir de cerca los posibles cambios en Texas, ya que lo que ocurra en el estado de la estrella solitaria, afecta a toda la nación.

“En Texas, estamos viendo que el candidato a senador por el partido demócrata, Beto O´Rourke, tiene gran influencia y auge, nosotros como organización no hemos tenido buena respuesta por parte del senador Ted Cruz”, agregó.

Lamb cuenta que durante uno de sus viajes a Washington, DC, intentó hablar con el senador Cruz sobre uno de los temas que más preocupa a la comunidad, el tema de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y obtuvo una negativa total por respuesta.

“Pude platicar con el senador Cruz unos segundos, como organización, intenté hablar con él sobre el tema de los ‘soñadores’ y rotundamente me dijo que no, eso no es lo que necesitamos de nuestros representantes, no quiere dar el apoyo, él simplemente no va a cambiar su posición”, indicó Lamb.

