Acompañado por Jennifer López, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo emprendió el domingo una campaña en el estado para ayudar a Puerto Rico tras la devastación causada por los recientes huracanes en el Caribe.

El funcionario demócrata anunció la iniciativa después de la visita que efectúo el viernes al territorio estadounidense.

En la iniciativa se alienta a los habitantes del estado de Nueva York a que donen artículos e incluye la recaudación de fondos entre la comunidad empresarial para entregarlo a organizaciones en Puerto Rico.

#PuertoRico needs our help. Thank you @JLo for joining us today. https://t.co/VFHVcMu4To

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 24, 2017