Comunidad mexicana de Los Ángeles cerró con broche de oro el fin de las fiestas patrias (VIDEO)

Líderes de la comunidad y actores del cine mexicano y de Hollywood cerraron con broche de oro el fin de semana de las fiestas patrias con la septuagésima segunda edición del Desfile del Día de la Independencia de México que se llevó a cabo en el Este de Los Ángeles.

Este año el Comité Cívico Patriótico de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro comprometida a la preservación de la cultura y raíces mexicanas, llevó a cabo el Desfile del Día de la Independencia de México celebrando con el lema “ Viajemos Todos Juntos por México”, apostando por promover la cultura y tradiciones mexicanas a las generaciones mas jóvenes.

“Los mexicanos deben acordarse de donde vienen porque venimos de un lugar maravilloso y no nos damos cuenta cuando estamos en el país, sino cuando salimos fuera de el”, dijo El Gran Mariscal, Armando Silvestre, actor de la época de oro del cine mexicano, quien ha protagonizado mas de 190 películas desde 1948.

“Tenemos todo para ser uno de los países más grandes del mundo, tenemos oro, plata, petróleo, dos mares y México tiene la riqueza, nada más necesitamos mexicanos que sepan ser patriotas y buenos mexicanos”, añadió el actor.

En el gran evento también estuvo presente Romy Peniche, actriz de origen mexicano quien actuó en la serie “The Booth at the End” y en películas como “Santiago” o The Road Project”. Además, asistió el bailarín y actor Gilbert Saldivar, quien el próximo mes de octubre debutará en el papel principal de la película “Shine”, que trata de dos hermanos separados por una tragedia y que se reúnen años más tarde en lados opuestos de la idea sobre la gentrificación urbana.

“Estamos celebrando nuestras tradiciones y también me echaré unas cervecitas cuando acabe el desfile”, dijo la actriz Romy Peniche.

No faltaron a la gran celebración el cantante William Garza, el comediante Felipe Esparza y Emilio Rivera, actor de la reconocida serie de televisión, “ Hijos de Anarquía” .

La importancia de preservar la cultura y tradición mexicana dentro y fuera del país y la unión de los hispanos para alzar sus voces contra la política de intolerancia que existe como consecuencia de la política del presidente Donald Trump fueron algunos de los temas centrales del evento.

“Debemos alzar nuestras voces colectivamente para decir que ya estamos hartos y cansados que nos sigan humillando, pisoteando, con palabras grotescas muy fuertes en contra del honor de la gente trabajadora en este gran país y por eso tenemos que correr la voz en todo el mundo y debemos ir a as urnas electorales para votar”, dijo el Senador estatal Kevin de León.

El cónsul de México, Carlos García de Alba, hizo honor a representantes del nuevo gobierno del presidente electo Andrés Manuel Lopez Obrador que acudieron al evento y animó a los más de veinticuatro millones de méxicoamericanos a descubrir sus raíces en su propio país.

El Desfile del Día de la Independencia de México se realizó a lo largo de la Avenida César Chávez y continuó en la avenida Mednick, hacia la calle primera.