Un boleto de lotería cuyos números fueron escogidos al azar por la máquina le permitió a 11 compañeros de trabajo –cinco de ellos hispanos– ganarse los 543 millones de dólares que el Mega Millions repartió en el sorteo del 24 de julio, reportó el San Jose Mercury News.

“Si yo pude ganar, cualquiera podría ganar. Solo somos gente común y corriente”, dijo Roland Reyes en un comunicado. Reyes y sus 10 colegas de una sucursal del banco Wells Fargo en San José, California, pusieron dos dólares cada uno y reclamaron el premio en la oficina de la lotería en Hayward al día siguiente, informó el periódico.

Los ganadores tienen entre 21 y 60 años de edad y recibirán 18 millones de dólares cada uno después de los impuestos, informó KGO. Compraron el boleto en Ernie’s Liquors en San José.

Reyes “quería ir con una pequeña tienda independiente, y se detuvo en Ernie’s Liquors, supongo, en su camino a casa y fue él quien eligió, y resultó ser una gran elección para él”, señaló a la estación de televisión Russ López,subdirector de comunicaciones de la Lotería de California.

Big News! Our $543 million #MegaMillions winners have come forward! Read about it all right here: https://t.co/eV7rI9gBT2 pic.twitter.com/6KyPRJTi4M

