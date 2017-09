Cómo puede conectarse con familiares en México y ayudar a los damnificados por el sismo

Mientras equipos de rescate trabajan contra el reloj para socorrer a personas que han quedado atrapadas bajo los escombros de edificios caídos tras el sismo de 7.1 que sacudió el martes Ciudad de México, los mexicanos que viven en el exterior buscan con desesperación conocer el paradero de sus seres queridos.

Por ello, la Embajada de México en Estados Unidos tienen a disposición la línea gratuita 855.463.6395.

If you need information on today’s #earthquake in Mexico City and other states, call #CIAM at 1-855-463-6395. Line is open 24 hours a day. pic.twitter.com/MhbK01EINd

El cónsul mexicano en Atlanta, Javier Díaz de León, exhortó a las personas que quieren dar con el paradero de sus seres querido a llamar a ese número.

“Este centro de llamadas tiene información sobre el sismo, sobre los albergues, sobre los hospitales y las personas que han sido identificadas”, declaró Díaz de León a MundoHispánico.

De acuerdo con el cónsul, la línea gratuita funciona las 24 horas y siete día de la semana.

“En la medida en que se van ubicando personas que hayan sido víctimas de alguna manera, damnificadas por el sismo, de pronto en hospitales, esa información está en el centro de llamadas”, explicó Díaz de León

Díaz de León, que dirige la sede consular en Atlanta -cuya jurisdicción cubre los estados de Georgia, Tennessee y Alabama- se mostró dolido por la tragedia, pero esperanzado de que el pueblo mexicano se levantará con fuerza.

El cónsul dijo que debido a la avalancha de llamadas, las líneas telefónicas se han colapsado en México y, además, el sismo ocasionó daños en la infraestructura que afectan la comunicación telefónica.

Por otro lado, la compañía telefónica AT&T anunció que no estarían cobrando las llamadas y los mensajes de texto enviados entre Estados Unidos y México.

“Para ayudar a nuestros clientes conectadas con aquellos afectados por el sismo, AT&T estará ofreciendo data gratis, llamadas y mensajes de texto a México desde el 19 al 21 de septiembre”, dijo la compañía en su sitio web.

Mexico, we want to help. We’ll credit our customers for calls + texts from the US to MEX 9/19 – 9/21: https://t.co/UHMB5LKify pic.twitter.com/YGn0trgi0z

— AT&T (@ATT) September 20, 2017