Cómo mantener la esperanza ante las tragedias

Las recientes tragedias por terremotos y huracanes no solo han dejado a muchas familias sin techo y alimentos -y en los peores casos sin sus seres queridos-, sino que además han generado temor, incertidumbre y profunda tristeza colectiva.

A estas emociones se añade un elemento que, aunque carece de fundamentos, según los expertos, ha generado preocupación entre algunos. Y es que en las redes sociales circula un video que vaticina que el fin del mundo será este sábado.

Ante este panorama, surge la pregunta ¿cómo podemos enfrentar catástrofes propias o ajenas y en medio de ellas mantener la fortaleza y la esperanza necesaria para salir adelante?

Para la psicoterapeuta Marisol Mercado, uno de los primeros pasos cuando se enfrenta una situación que causa ansiedad ante un evento catastrófico es evaluar y aceptar lo que se está sintiendo.

“Tenemos que situarnos y decir: ‘emocionalmente no estamos bien, estamos profundamente tocados, estamos aterrados, estamos tristes, nos sentimos impotentes’. Y después que tú te ubicas emocionalmente, entonces tú buscas a tu alrededor cuál es la gente más conectada contigo a los que tú puedes dejarle saber que necesitas apoyo, que necesitas un abrazo, que necesitas llorar en el hombro de un ser querido”, sostuvo Mercado.

La puertorriqueña hace hincapié en que esa costumbre de responder: ‘estoy bien’, cuando esa no es la realidad, es algo que no ayuda a hacer conexiones importantes que pueden contribuir a sobrepasar momentos difíciles.

“Hay que vivir el momento porque los seres humanos estamos conectados, porque pertenecemos a una misma raza, que es la raza humana y sufrir por el dolor del otro no es malo, es lo que nos humaniza. Y luego dar un pasito hacia atrás y desconectarse y decir: ‘esa es la realidad de ellos, yo estoy en otro lugar. ¿De qué forma yo puedo contribuir y ayudar?'”, reflexionó Mercado.

“Límite en las redes y en las emociones”

Las redes sociales son un recurso de conexión, incluso cuando ocurren catástrofes, y pueden servir para conocer que nuestros seres queridos están a salvo.

Sin embargo, las constantes imágenes de tragedias, por ejemplo, una secuencia de edificios colapsándose en México, de inundaciones en Puerto Rico o publicaciones con malos presagios en las redes sociales, pueden llegar a saturar a cualquiera.

Por ello, en estos días de constantes noticias trágicas, la terapeuta recomienda moderación en el uso de las redes sociales.

“Podemos asignarnos un límite de tiempo de decir: ‘yo voy a chequear las redes tres veces al día, un límite de tiempo, 30 minutos en la mañana, 30 minutos al mediodía, 30 minutos en la tarde'”, aconsejó.

Pero Mercado asegura que el tiempo en las redes no es el único que hay que limitar.

“También podemos hacer un límite de emociones. Yo lloré ayer cuando vi lo que estaba pasando en México, pero después de 20 o 30 minutos de llorar dije, espérate, porque yo tengo responsabilidades, yo tengo una familia, tengo un negocio que atender. No puedo convertirme en alguien que esté en tanta miseria que no pueda funcionar”, sostuvo la terapeuta.

De acuerdo con Mercado, el tiempo de desconexión de las redes abrirá un espacio para reconectar con las personas que tenemos alrededor. Una buena forma de manejar las difíciles emociones ante las catástrofes es ayudar, señala la psicoterapeuta.

“Involucrarnos en el trabajo voluntario nos ayuda a desenfocarnos de esa avalancha emocional que a veces puede ser tan abrumadora”, dijo Mercado.

Recomendó también hacer actividades que promueven una vida más balanceada, como salir a caminar, comer de forma saludable y llevar a cabo actividades que nos relajen y entretengan.

En medio de la crisis

Para quienes hoy sufren directamente por la pérdida de algún ser querido o por la devastación de los desastres naturales en México y Puerto Rico, Mercado dice que es importante reconocer que tal vez lo que se consideraba “normal” ya no lo es.

“Es posible que nuestro normal haya cambiado, tal vez como cambió para todos nosotros en Estados Unidos, y tal vez en el mundo nuestra vida después del 11 de septiembre. Va a haber un sentido colectivo e individual de luto y de duelo”, sostuvo la puertorriqueña.

Además, ante lo desconocido, es imprescindible, hacer suposiciones, agregó.

“Es importante no anticipar lo peor, porque la mente nos juega una serie de estrategias destructivas y la tenemos que controlar. Entender que el hecho de que nosotros no sepamos de nuestros familiares no quiere decir que ellos están necesariamente mal o que han perdido la vida”, recomendó Mercado.

Con los más pequeños

Los niños no están desconectados de estas realidades, que son aún más difíciles de entender para ellos.

“Debemos buscar la forma de proteger a nuestros niños que tienen una mente tan joven y están siendo expuestos a todas estas imágenes tan traumáticas”, señaló Mercado.

La psicoterapeuta dijo que es importante ayudar a los pequeños a manejar la ansiedad, la tristeza y la incertidumbre. Y responder a sus preguntas, de acuerdo con su edad y capacidad intelectual, y además ser buenos modelos ante la crisis.

“Los niños tienen preguntas y lamentablemente nosotros no siempre vamos a tener las respuestas. Entonces muchas veces nos va a tocar llorar con ellos y decirles: ‘yo siento lo mismo que tú, yo no tengo respuesta para esta pregunta, pero estamos aquí, somos familia y juntos vamos a enfrentar este desafío'”, dijo la experta.

Mas allá

Mercado señala que los momentos de tragedias y las noticias devastadoras pueden llevar a las personas a crecer y a buscar vidas con mayor significado.

“Creo que este es un tiempo para reconectar con algún ser superior de un forma más significativa y con las personas que tenemos a nuestro alrededor y dejarnos de tantas tonterías que nos dividen, que hace que nos veamos diferentes porque al final todos somos humanos”, manifestó la terapeuta. “Es un tiempo para explorar y clarificar cuáles son mis valores y cuáles son mis creencias y de qué forma estamos viviendo en propósito, de qué manera estoy viviendo la vida que yo tengo de la mejor forma posible. Y es un tiempo para nosotros estirar la mano para la diferencia en la gente que tenemos a nuestro alrededor y entender que esto va a ser un proceso y que nos va a tomar tiempo”, agregó.