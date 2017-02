Comisionada de Miami-Dade cuestiona al alcalde por acatar órdenes de Trump

Una comisionada del condado de Miami-Dade cuestionó hoy la orden del alcalde Carlos Giménez de cumplir con las solicitudes de detención prolongada de inmigrantes, en cumplimiento a una medida ejecutiva del presidente Donald Trump.

En una carta enviada hoy a Giménez, la comisionada Daniella Levine Cava, lo instó a reunirse cuanto antes con la Comisión y le sugirió incluso unirse a otras jurisdicciones federales que han demandado en las cortes a la medida ejecutiva de Trump, que amenazó la semana pasada con recortes a aquellas que apoyen las llamadas ciudades ‘santuario’.

Today I wrote a letter questioning recent directives & urging the administration to join the challenges against the federal Executive Order pic.twitter.com/31hFQVug6v

— Daniella Levine Cava (@DLCAVA) January 30, 2017