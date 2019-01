Un oficial militar estadounidense dijo que la coalición militar liderada por Estados Unidos ha comenzado el proceso de retiro de tropas de Siria.

El coronel Sean Ryan, portavoz de la coalición de Estados Unidos que lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), informó que Estados Unidos comenzó “el proceso de nuestro retiro deliberado de Siria”, según reportó AP este viernes.

En una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press este viernes, el funcionario se negó a hablar sobre líneas de tiempo, ubicaciones específicas o movimientos de tropas por motivos de seguridad operacional.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos con sede en Gran Bretaña, que controla el conflicto en Siria a través de una red de activistas en el terreno, indicó que el retiro de las tropas comenzó el jueves por la noche.

El organismo agregó que un convoy de unos 10 vehículos blindados, además de algunos camiones, salió de la ciudad de Rmeilan, en el noreste de Siria, a Irak.

