Colombia frustra plan de cubano de matar a estadounidenses

La policía colombiana arrestó a un ciudadano cubano bajo sospechas de estar involucrado en un complot para matar a diplomáticos estadounidenses en nombre del grupo Estado Islámico.

El sospechoso, Raúl Gutiérrez, llegó el jueves esposado a un tribunal de Bogotá donde un juez fallará si acepta o no una solicitud de los fiscales de que sea detenido bajo cargos de terrorismo y asociación ilícita.

Gutiérrez fue detenido a principios de semana en la ciudad de Pereira, en el oeste de Colombia, gracias a una investigación conjunta del FBI y las autoridades españolas.

Las autoridades interceptaron comunicaciones de finales de febrero en las que Gutiérrez supuestamente habló de planes para hacer y detonar un explosivo casero en un restaurante en Bogotá donde buscó trabajo como lavaplatos y que era frecuentado por diplomáticos estadounidenses.

En otro mensaje enviado a través del servicio de mensajes Telegram, supuestamente también expresó su voluntad de suicidarse con explosivos en nombre de Alá y el Estado Islámico.

El general Jorge Nieto, jefe de la policía colombiana, se negó a hablar en detalle de las pruebas del caso, excepto para decir que fueron confiscados varios dispositivos electrónicos que daban crédito a la hipótesis de que Gutiérrez estaba planeando un ataque terrorista. Gutiérrez se declaró inocente en su primera comparecencia ante el tribunal el miércoles.

Gutiérrez había sido expulsado de Colombia dos veces antes.

En 2015, entró al país legalmente con visa, con el objetivo final de dirigirse a Estados Unidos, dijo un funcionario colombiano a The Associated Press bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar del caso y ser identificado oficialmente. Posteriormente las autoridades descubrieron que se le había expedido la visa con base en declaraciones falsas y procedieron a deportarlo a Cuba, agregó el funcionario.

Sin embargo, el cubano regresó en 2016, entrando ilegalmente al país por tierra desde el vecino Ecuador, un país que no requiere que los cubanos tengan visa, como Colombia y muchos otros países. Las autoridades detuvieron a Gutiérrez en Pereira y en 2017 fue expulsado de nuevo. Se cree que regresó a Colombia por tercera vez a principios de este año.

La embajada de Estados Unidos en Colombia es una de las más grandes del mundo y es el principal centro de cooperación antinarcóticos y contrainsurgencia entre ambos países aliados.

Aunque la finalización del conflicto colombiano de medio siglo de duración ha llevado a mejoras enormes en materia de seguridad en los últimos años, los diplomáticos estadounidenses todavía enfrentan restricciones de movimiento, que reflejan los peligros que persisten en un país con una larga historia de ataques terroristas _algunos de ellos dirigidos contra objetivos estadounidenses_ y de delincuencia generalizada.

La policía española dijo el jueves en un comunicado que estuvo monitoreando la actividad en internet de Gutiérrez y que a lo largo de varias semanas el cubano estuvo mostrando indicios de adoctrinamiento en el islamismo radical, como al poner la palabra “yihadista” en sus cuentas en las redes sociales y al vestir ropa que lo identificaba como miliciano.

Los fiscales dijeron el miércoles que Gutiérrez había recibido instrucciones precisas en comunicaciones con personas de España y Marruecos para realizar un ataque contra individuos estadounidenses.

La embajada estadounidense en Colombia no hizo declaraciones al respecto por el momento. El FBI se negó a hacer comentarios.

