Un club de golf que el presidente Donald Trump posee en Nueva York despidió el pasado 18 de enero a una decena de trabajadores indocumentados hispanos que tenía en su plantilla, algunos desde hacía varios años, informó este sábado el periódico The Washington Post.

El diario, que ha hablado con los trabajadores y su abogado, informó que los empleados fueron convocados uno a uno por los responsables de recursos humanos del club, situado en el condado de Westchester, en Nueva York, y despedidos.

Los responsables les aseguraron que la razón de su despido se debía a su situación irregular en el país.

La publicación apunta a que muchos de ellos habían llegado a ser elegidos trabajadores del mes e incluso gozaban de tanta confianza, que habían sido depositarios de las llaves de la casa de Eric Trump, uno de los hijos del presidente.

“Comencé a llorar”, dijo Gabriel Sedano, un ex trabajador de mantenimiento de México que estaba entre los despedidos. Trabajó en el club desde 2005. “Les dije que debían considerarnos. “Había trabajado casi 15 años para ellos en este club, y había dado lo mejor de mí para este trabajo”.

Workers said the mass firings of undocumented immigrants at Trump's New York golf club — some who had been there for years and had been awarded employee of the month — eliminated about 𝙝𝙖𝙡𝙛 of the club’s wintertime staff. pic.twitter.com/hiIH80YjKD

“Nunca había hecho nada malo, solo trabajo y trabajo”, agregó. “Dijeron que no tenían ningún comentario que hacer”.

El pasado diciembre, dos limpiadoras indocumentadas que habían trabajado para Trump en el campo de Golfo de Bedminster, situado en el vecino estado de Nueva Jersey, aseguraron que los supervisores conocían perfectamente su situación.

Hear from Margarita Cruz, who was fired for being undocumented after working for Trump's Westchester golf course for eight years. And hear the audio she recorded of her own firing, in this amazing video from @DDaltonBennett and @jnebraska https://t.co/PCBUyxe88d

— Rosalind Helderman (@PostRoz) January 26, 2019