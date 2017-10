Clinton, sobre Las Vegas: Nuestro dolor no es suficiente, debemos levantarnos frente al NRA

La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton lamentó el tiroteo ocurrido durante un festival de música country en Las Vegas, pero a la vez pidió a la población ponerse de pie para hacer frente a la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

“Las Vegas, estamos sufriendo contigo. Las víctimas, los que perdieron seres queridos, los que respondieron, y todos los afectados por esta masacre a sangre fría”, tuiteó la excandidata en su primer mensaje sobre el tema.

Las Vegas, we are grieving with you—the victims, those who lost loved ones, the responders, & all affected by this cold-blooded massacre. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 de octubre de 2017

No obstante, Clinton que expresar condolencias en público no es suficiente, por lo que urgió a la población a ponerse de pie y enfrentarse a la NRA.

“La multitud huyó ante el sonido de los disparos. Imagine las muertes si el tirador hubiera tenido un silenciador, (esos) que la NRA quiere hacer más fácil de adquirir”, dijo en otro mensaje en la red social.

The crowd fled at the sound of gunshots. Imagine the deaths if the shooter had a silencer, which the NRA wants to make easier to get. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 de octubre de 2017

La exsecretaria de Estado agregó que “nuestro dolor no es suficiente”. “Podemos y debemos poner la política a un lado, ponernos de pie frente al NRA y trabajar juntos para intentar impedir que esto ocurra otra vez”.

Our grief isn't enough. We can and must put politics aside, stand up to the NRA, and work together to try to stop this from happening again. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 de octubre de 2017

La cifra de víctimas que dejó el tiroteo en el concierto de Las Vegas la noche del domingo aumentó a 58 muertos y 515 heridos, según detalla un tuit de la agencia de noticias AP.