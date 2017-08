Clinton revela en libro lo que pensó de Trump durante los debates presidenciales

La excandidata presidencial Hillary Clinton critica en su nuevo libro a Donald Trump asegurando que experimentó intentos de ‘intimidación” por parte del magnate durante los debates presidenciales de 2016, informa el portal de noticias políticas The Hill.

Según el medio, Clinton detalla que se le ponían “los pelos de punta” cuando estaba cerca de él y que tuvo ganas de decirle “aléjate, asqueroso”.

