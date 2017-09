Hillary Clinton anunció que no participará en las próximas elecciones presidenciales, aunque sí hará lo posible por dejar su huella en la esfera política estadounidense, aclaró.

“Ya no seré más una política activa; ya no volveré a buscar la candidatura”, dijo Clinton el martes en entrevista para la cadena CBS, justo antes del lanzamiento de su libro What Happened – un recuento de sus experiencias durante la campaña presidencial de 2016 en la que fue derrotada por Donald Trump.

“Pero eso no quiere decir que me alejaré por completo ya que considero realmente que el futuro del país está en juego”, añadió.

A diez meses de su derrota, Clinton comparte que aún atraviesa un periodo de reflexión. “Creo que estoy haciendo lo correcto, pero eso no quiere decir que estoy de acuerdo con lo que pasó; es algo que me desconcierta”.

La obra incluye un recuento de los contratiempos y errores estratégicos que la excandidata dice haber cometido durante el proceso de campaña.