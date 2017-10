Clientes de un ALDI evitan robo y detienen al sospechoso (FOTOS)

Los clientes de un supermercado ALDI en Valparaiso, Indiana, lograron evitar lo que parecía ser un robo la noche del viernes y mantuvieron al sospechoso tirado en el suelo hasta que la policía llegó al lugar, reportó el NWI Times.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Valparaiso, Thomas Powell, de 36 años y residente de Hebron, Indiana, portaba una máscara cuando entró a la tienda y exigió al cajero que le diera el dinero que tenía en la caja registradora.

Aldi customers jump into action. Would-be robber thwarted in Valparaiso, police say. https://t.co/MOZ2eEyUl1 pic.twitter.com/hcYe7jd8fX

— nwi.com (@nwi) 7 de octubre de 2017