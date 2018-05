La reacción de California y de algunas ciudades ‘santuario’ más ante la política migratoria del presidente Donald Trump está volviendo lenta la entrega de inmigrantes detenidos a las autoridades federales, pese al incremento de los arrestos por motivos migratorios, señala un informe.

Alrededor del 69 por ciento de los detenidos en los primeros 135 días del gobierno de Trump pasaron a las autoridades penales, reveló el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Esta cifra es menor respecto a los primeros años del mandato del expresidente Barack Obama (2008-211), cuando el porcentaje de inmigrantes detenidos que se entregaba a las agencias federales de inmigración era del 85 por ciento, sostiene la organización independiente.

El cambio de tendencia se produce mientras California y un amplio número de ciudades en Illinois, Connecticut y Rhode Island, entre otras, aprobaron medidas ‘santuario’, es decir, leyes que limitan la colaboración policial con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El informe asegura que ICE sólo pudo arrestar de nueva cuenta al seis por ciento de los inmigrantes a quienes las cárceles estatales y locales se rehusaron a retener para la agencia federal.

