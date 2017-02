Ciudades ‘santuario’: Movimiento surgió en iglesias

Su origen está íntimamente ligado con las iglesias. Y su génesis comienza en la década de los 80 cuando algunos lugares en la nación comenzaron a recibir personas que huían de la violencia en sus países de origen.

En ese entonces, una iglesia en Tucson, Arizona alzó la voz.

Se trató de la congregación Southside Presbyterian, en Tucson. Un grupo de sus miembros, junto al pastor y líder del nuevo movimiento, John Fife, anunció al gobierno de Estados Unidos que no les importaba violar las leyes migratorias al convertir en un santuario su iglesia, para refugiados provenientes de Centroamérica.

El reverendo decidió que ninguna autoridad podía irrumpir en su centro religioso.

El Movimiento Santuario creció de tal forma que en él participaron 500 congregaciones protestantes, católicas y judías en 17 diferentes ciudades.

Hoy, la iniciativa sigue con vida, al menos así se aprecia en su página web: No More Deaths.

Todo eso fue el germen de las llamadas ciudades ‘santuario’.

Que hoy son quizá la última alternativa que les queda a algunos. A lo mejor, lo han pensado como un refugio. Y en los últimos días, se han convertido en un bálsamo dentro de las conversaciones de la comunidad.

Sin embargo, han cobrado protagonismo pues están en el punto de mira del presidente Donald Trump, luego de sus nuevas órdenes ejecutivas, en las que arremetió contra ellas, indicando que recortará las subvenciones federales a las ciudades que ofrezcan refugio seguro a inmigrantes indocumentados.

“Bloquear los fondos para las ciudades del santuario… no más fondos, terminaremos con las ciudades santuario que han resultado en tantas muertes innecesarias”, dijo el presidente durante una visita a Phoenix el año pasado.

Pero a pesar de que gran parte de la comunidad conoce las políticas que recogen su definición, otros tantos ignoran los términos exactos que implican.

Así las cosas, ¿qué es una ciudad santuario? ¿Qué significa? ¿Cuál es su definición exacta? ¿En qué medida ayuda a los inmigrantes que vivan en ella?

De acuerdo con el doctor Chip Carey, profesor en ciencias políticas de la Georgia State University, son ciudades, condados (y en algunos casos, estados) que tienen políticas que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Es una ciudad que rehúsa cooperar con las autoridades federales en identificar y entregar inmigrantes irregulares. Por ejemplo, se trata de no cumplir con las solicitudes del gobierno federal en las que se piden mantener a los detenidos más allá de las 48 horas usuales, y así puedan ser procesados para una deportación”, explicó el politólogo.

Y es que en la mayoría de los estados, bajo la ley, una persona sin cargos puede ser detenida por lo menos entre 48 y 72 horas. Por lo tanto, si no se es una ciudad ‘santuario’, ese tiempo podría extenderse 48 horas.

“Eso le da tiempo a Inmigración y Aduanas para tomar la custodia del detenido e intentar deportarlo”, detalló Carey.

“Creo que es una de las políticas más relacionadas con la definición”, manifestó el profesor, a la vez que añadió que “no creo que haya una definición común pero creo que el concepto general es que las autoridades locales no cooperen con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados”.

Así también lo ratifica un estudio del 2009, del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), que trabaja exclusivamente para el Congreso de los Estados Unidos.

“El término no está definido por la ley federal, pero a menudo se usa para referirse a aquellas localidades que, como resultado de una ordenanza o política estatal o bien local, ponga límites o coopere de algún modo con las autoridades federales de inmigración que busquen deportar inmigrantes indocumentados”, detalla el estudio.

De hecho, el mismo documento indica que algunas jurisdicciones con políticas de ‘santuarios’ adoptan un enfoque “no pregunte, no diga”, en el que a los funcionarios se les prohíbe preguntar sobre el estatus migratorio de una persona en ciertas circunstancias.

El programa de Comunidades Seguras bajo la administración de Obama tuvo que ver en el auge de las ciudades ‘santuario’, pues era un programa de inmigración que consistía en la colaboración de las fuerzas policiales federales, estatales y locales para identificar a extranjeros que habían sido arrestados o detenidos para proceder, en determinados casos, a su deportación.

En marzo del 2011, el programa se extendió a nivel nacional, con la participación de más de 1,210 departamentos de policía a nivel local, de condado y estatal quienes cooperaban activamente con ICE. Esta cifra se elevó a 3,141 agencias en el 2013, de acuerdo con un estudio de la publicación The Journal of Law and Economics, en noviembre de 2014.

Sin embargo, el 1 de julio de 2015 se dejó de aplicar pues se decidió que la política del gobierno de Obama en materia de deportaciones sería distinta, ya que quería dar paso a una nueva era donde la prioridad para las deportaciones serian los inmigrantes indocumentados con récords criminales y sospechosos de terrorismo.

En días recientes, la administración del presidente Donald Trump anunció que restauraría este programa, además de negarle los fondos a las ciudades que se declararan como ‘santuario’.

Una política que pone en jaque a gran parte de la comunidad inmigrante que vive en el país.

No obstante, hay algunas ciudades ‘santuarios’ que, a pesar de las órdenes del presidente, le demandarán por retirarle los fondos federales. Es el caso de San Francisco.

Su alcalde, Ed Lee, presentó un recurso en la corte federal en el que indicaba que la orden ejecutiva violaba la Décima Enmienda de la Constitución, que establece que “los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados o al pueblo”.

En otras ciudades como Tampa, varias organizaciones como la Coalición de Protección Comunitaria solicitaron que se declarara como ‘santuario’. ■