Las políticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump cobraron una nueva víctima, luego que un inmigrante se suicidó ante la imposibilidad de reunirse con su familia en Estados Unidos, informaron medios locales.

Mahmood Salem, un yemení con ciudadanía estadounidense, decidió quitarse la vida luego que las visas para que su esposa y sus dos hijos mayores lo alcanzaran en el país fueron canceladas a consecuencia del veto migratorio de Trump.

El pasado 18 de julio, Salem, de 31 años, llamó por teléfono a su esposa y sus cinco hijos que vivían en Yibuti, en la costa este de África, minutos antes de cometer suicidio. Los familiares indicaron que Salem les dijo que no tenía suficiente dinero para mantenerlos en Yibuti, adonde huyeron en 2016 luego que estalló la guerra en Yemen, informó NBC News.

Abdulrahman Ahmed, empleador y amigo de la infancia de Salem, recibió una llamada del hijo de 14 años de la víctima, en la que le pedía buscar a su padre. Ahmed encontró a Salem muerto en su habitación con un disparo.

We are saddened by the death of #MahmoodSalem, the US citizen who could not bring his Yemeni family from Djibouti under the #TravelBan. Immigration is hard. Having to fear for your family's safety and well-being is hard. Your government abandoning you is hard! We feel for you.

— Exempt Families from Travel Ban (@UndoFamilyBan) July 28, 2018