Circulan falso cartel de la octava temporada de ‘Game of Thrones’

Aunque ya se conoce que no será hasta 2019 cuando se revele el desenlace de Game of Thrones, los fans de la serie más exitosa de HBO no pueden esperar y las fotos, pósters, comentarios y especulaciones en las redes sociales se hacen viral.

Sin embargo, ninguna especulación ha sido tan elaborada, y quizás tan reveladora como un póster que muchos han pensado que es original.

Desde el pasado 10 de mayo, ha circulado en redes sociales este póster en el que aparece un White Walker arriba de una pila de cráneos. Entre ellos, uno con una corona.

Aparentemente se trataría de Cersei Lannister y esto ha provocado que muchos fans piensen que la reina morirá en la octava temporada y, por lo tanto, gane Khalessi y Jon Snow, pero ¿qué creen?

Emilia Clarke (Khalessi) le aseguró al Herald Sun que habrá gente que quedará satisfecha con el final.

La intérprete coincide con Williams, quien dijo en una entrevista en Radio Times: “Va a ser lo que todos soñaban o decepcionante. Depende de en qué lado estés”.