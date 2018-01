Por lo menos cinco personas murieron y varias casas fueron arrancadas de sus cimientos en California el martes, después de que una fuerte tormenta invernal trajera una cantidad récord de lluvia, haciendo que el lodo y los escombros fluyeran a través de los vecindarios y sobre una carretera clave del sur del estado, informaron las autoridades.

La zona quedó proclive a los aludes porque las laderas de las colinas habían sido previamente arrasadas por el fuego provocado en incendios forestales.

Los cinco cadáveres fueron encontrados durante las operaciones de rescate en Montecito, al noroeste de Los Ángeles, así como en sus alrededores, informó el capitán de bomberos del condado de Santa Bárbara, Dave Zaniboni.

Firefighters rescue a girl who was trapped among mud and debris in Montecito, California – (via Mike Eliason) https://t.co/Qu7vQcNvuH pic.twitter.com/KkHCUbXMBL

