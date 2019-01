El cierre parcial del gobierno se convirtió este sábado en el más largo de la historia de Estados Unidos, pero el presidente Donald Trump se anticipó con una buena noticia.

Aunque este sábado el cierre de gobierno alcanza 22 días y se convierte en el más prolongado en la historia de este país, Trump dijo anoche que por primera vez en 50 años el precio de las medicinas bajó.

“Los precios de las medicinas disminuyeron en 2018, por primera vez en cerca de medio siglo. Durante los primeros 19 meses de mi gobierno, los estadounidenses ahorraron 26,000 millones de dólares en medicinas prescritas. ¡Nuestras políticas para obtener medicinas genéricas a bajo costo están funcionando!”, escribió Trump en su cuenta en Twitter en la noche del viernes.

Sin embargo, hoy, el cierre parcial del gobierno es oficialmente el más largo en la historia de Estados Unidos, al eclipsar un cierre de 21 días que terminó el 6 de enero de 1996, durante la administración del presidente Bill Clinton.

Drug prices declined in 2018, the first time in nearly half a century. During the first 19 months of my Administration, Americans saved $26 Billion on prescription drugs. Our policies to get cheaper generic drugs to market are working!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019