Cientos de inmigrantes celebran este 4 de julio, Día de la Independencia, en alguna de las ceremonias de naturalización que las autoridades organizan por todo el país, pese a las trabas del actual gobierno, que mantiene a cientos de miles de personas en el limbo de una espera incierta.

Unos 14,000 inmigrantes, según informó la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés), participan estos días en alguna de las cerca de 175 ceremonias de naturalización que, entre el 28 de junio y 10 de julio, se llevan a cabo con motivo de la celebración de esta fecha.

“Este año, el USCIS celebrará el 242 aniversario de la Declaración de Independencia y el nacimiento de nuestra nación, dando la bienvenida a más de 14,000 ciudadanos”, señaló la institución en un comunicado.

Este tipo de ceremonias que coinciden con el día que marca el nacimiento de Estados Unidos como una nación y el fin de su pasado como una colonia británica, se ha convertido en toda una tradición a lo largo de los últimos años.

We’ll welcome more than 14,000 new U.S. citizens at nearly 175 naturalization ceremonies between June 28 and July 10. #newUScitizen pic.twitter.com/ZfQ8yQCC1G

Sin embargo, esta ceremonia, que según el USCIS marca para los inmigrantes “el comienzo de sus nuevas vidas como ciudadanos estadounidenses”, se ha visto empañada este año por el discurso antimigratorio del presidente Donald Trump.

De acuerdo con información divulgada este lunes por la cadena NBC, mientras el presidente planea celebrar el 4 de julio con un ‘picnic’ en los jardines de la Casa Blanca, miles de personas aguardan a que sus solicitudes de ciudadanía reciban el visto bueno por parte de las autoridades migratorias.

A finales del año pasado, unas 730,000 solicitudes de ciudadanía estaban pendientes de aprobación, lo que supone un incremento del 87 por ciento con respecto a 2015, durante el gobierno del entonces presidente Barack Obama, según la cadena, que cita un informe elaborado por la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses.

We welcome the 15k new Americans who will “take oath amid history” at the 65+ locations offering naturalization ceremonies this #FourthOfJuly. These new citizens are a reminder of what this holiday is really about — opportunity, freedom and pride. https://t.co/2TouCyS3nr

— National Immigration Forum (@NatImmForum) July 4, 2018