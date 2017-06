Científicos encuentran insólito pez en profundidades del mar (VIDEO)

La última vez que se que vio al ‘pez sin cara’ fue una década después de terminada la Guerra Civil estadounidense en 1873. Pero ahora el caso sale nuevamente a la luz luego de que una embarcación de investigación australiana descubriera uno a casi tres millas de profundidad, informó el medio Rare.us.

El científico líder de la investigación, el doctor Tim O’Hara, dijo el miércoles al diario The Guardian que “el pequeño pez tiene una apariencia increíble porque la boca se encuentra en la parte inferior, de modo que, al observarlo de lado no se le ven los ojos, nariz o boca”.

If he only knew how famous he’d become, imagine the look on his face! Oh…wait #faceless #abysslife #RVInvestigator https://t.co/VmtNTQH8ah pic.twitter.com/utrJZuIER9

— CSIRO (@CSIROnews) May 31, 2017