Skype le permite a los usuarios grabar sus llamadas

Skype anunció que ahora las videollamadas se pueden grabar. Esto ya era posible con apps externas. Sin embargo, la novedad es tener todo al alcance de un click o un toque de pantalla. Además, poder compartirlo dentro de la misma app, hace que esta noticia sea bienvenida entre los usuarios.

Según Tekcrispy, los usuarios de una de las herramientas de comunicación más populares del mundo estaban esperando esta nueva posibilidad.

Introducing Skype call recording! Capture special moments with loved ones or an important meeting with colleagues. Learn more: https://t.co/FB1YeTRvdC pic.twitter.com/NZuk18e6Yu

En su Skype blog la empresa hace hincapié en varios items: la funcionalidad de una reunión de trabajo o una charla entre familiares o amigos.

También, que la grabación de llamadas no utilizará espacio en los dispositivos, sino que estará almacenada en la nube. Además aborda el tema de la privacidad: en el momento en que se empieza a grabar la llamada, todos los participantes son notificados.

Good news for Skype users!! Microsoft recently added a new feature of call recording into Skype—-now you will be able to capture, save, and share your special moments… For more details, read this blog.https://t.co/GzaXy0Ivrq#newfeatureinskype #microsoft #callrecording pic.twitter.com/0mC6vIv7CB

