Resident Evil 2: 5 datos que no sabías de la nueva versión

La compañía japonesa anunció la fecha de lanzamiento y es un hecho que el remake de Resident Evil 2 llegará el 25 de enero de 2019 a PS4, Xbox One y PC.

Haciendo un poco de historia, Resident Evil 2 fue lanzado en el PlayStation original en enero de 1998. Hideki Kamiya fue el director del juego y Shinji Mikami fue su productor. Con el tiempo el juego también llegó a PC, Nintendo 64, Dreamcast y GameCube, según informa IGN Latam.

La presentación de la nueva versión de Resident Evil 2 mostró que la esencia del título sigue intacta y nuevamente quienes jueguen se encontrarán en la piel del novato Leon S. Kennedy durante su primer y malogrado día de trabajo como oficial de policía en Raccoon City.

Los gamers tendrán lo que recuerdan: una ciudad destrozada por la infección de la nueva cepa del virus creado clandestinamente por científicos de Umbrella Corporation.

Welcome back to Raccoon City. Resident Evil 2 is coming to PlayStation 4, Xbox One, and PC on January 25th! Sink your teeth into more info: https://t.co/iuCa0d3XBG pic.twitter.com/t1WtNbvDTP

— Resident Evil (@RE_Games) June 12, 2018