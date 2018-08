Regresa Windows 95: 5 cosas que debes saber si eres nostálgico

Vuelve Windows 95 en 2018, a 23 años de su nacimiento. Si añoras sistemas operativos que quedaron en la historia o eres un nostálgico, ahora podrás utilizar nuevamente el Windows 95 en tu computadora sin necesidad de cambiar tu sistema operativo actual.

Según Agencia El Universal, el responsable de tanto regreso al pasado es Felix Rieseberg, el desarrollador de Slack. Rieseberg publicó el código fuente y los instaladores de este proyecto en Github (repositorio de códigos de programación).

I put Windows 95 into an Electron app that now runs on macOS, Windows, and Linux. It's a terrible idea that works shockingly well. I'm so sorry.

Go grab it here: https://t.co/MIoFpezuFi pic.twitter.com/YquOnOGrSz

— Felix Rieseberg (@felixrieseberg) August 23, 2018