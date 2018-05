Pokémon Let’s go Pikachu y Eevee: 7 datos que necesitas saber

La noche del 20 de mayo, Nintendo, The Pokémon Company, GAME FREAK y Niantic anunciaron varias experiencias nuevas y divertidas de Pokémon que llegarán al sistema Nintendo Switch el próximo 16 de noviembre de 2018, incluyendo a Pokémon Let’s go Pikachu y Eevee.

A continuación te presentamos siete detalles nuevos que podrás experimentar con el nuevo Pokémon Let’s go Pikachu y Eevee, con información de Meristation.

1. No habrá combates aleatorios

Let’s Go serán juegos híbridos entre la serie principal y Pokémon GO, así que no tendremos apariciones de criaturas salvajes como en la saga principal de Pokémon.

Return to the Kanto region and experience a classic Pokémon journey in a whole new way with Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Pokémon: Let's Go, Eevee! on the Nintendo Switch! Coming November 16, 2018: https://t.co/kXLdxUMjjA #PokemonLetsGo pic.twitter.com/EKzQsTbDuE — Pokémon (@Pokemon) May 30, 2018

TE PUEDE INTERESAR: SPL Sørensen: 5 datos curiosos del Google Doodle de hoy

2. Sí habrá combates contra otros entrenadores

Cuando luchemos contra otros NPC usaremos los Pokémon que hayamos capturado, pero no habrá combates contra Pokémon salvajes sino únicamente el encuentro y su respectivo proceso de captura.

3. Un nuevo Pokémon

Estas ediciones incluirán un Pokémon completamente nuevo que no hemos visto nunca. Se revelará próximamente. Para obtenerlo habrá que conectar Let’s Go con Pokémon GO. Estrategia lógica para revivir el proyecto de Niantic.

Wish you could have seen the press conference? We’ve got you covered! Watch it now on our YouTube channel and learn more about #PokemonQuest and #PokemonLetsGo: https://t.co/7cy5YOXYpf pic.twitter.com/eUtE8HtcEc — Pokémon (@Pokemon) May 30, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Hispano nunca pensó que ganar la lotería sería su peor pesadilla

4. Eevee y Pikachu no evolucionarán

Ni Eevee ni Pikachu se podrán evolucionar, aunque sí podremos capturar otros de forma salvaje.

5. Pokemon: Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee! tendrán modo online

Habrá combates multijugador en línea y conexión para intercambios entre usuarios con Switch, pero no habrá multijugador online competitivo. Son títulos single player con posibilidad de vivir la aventura en cooperativo. Estas entregas, según indican, están más pensadas para jugarse en casa; las entregas principales que llegarán en 2019 pondrán más el énfasis en la portabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Grosero? Atacan a hijo de Thalía por lo que hizo a Tommy Mottola (VIDEO)

6. ¿Cuál es el propósito de Pokemon: Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go, Eevee!?

La idea de este nuevo juego es atraer a Nintendo Switch nuevas audiencias de jugadores, principalmente el público más joven.

7. No necesitaras internet para jugar

La tecnología utilizada para conectar el periférico Poké Ball Plus con Let’s Go será Bluetooth, lo que permitirá que no sea necesario disponer de conexión a Internet para usar Nintendo Switch con este gadget.