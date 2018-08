Pocophone de Xiaomi: 5 datos del smartphone que revoluciona el mercado

Pocophone o Xiaomi no son nombres muy conocidos en el mercado de teléfonos inteligentes en EE.UU. o en el mercado hispano. Pero no por ello hay que dejar de prestarle atención a Xiaomi, empresa que lanzó al mercado un dispositivo que combina gran potencia, con un precio de los llamados teléfonos de “gama media baja”.

Mientras que Samsung y Apple reinan en el mercado por ser muy conocidas, marcas como Huawei, Lenovo, VIVO, y Xiaomi, entre otras, son conocidas en otros mercados tan o más importantes que EE.UU. por la cantidad de habitantes: nos referimos a India y China, quienes representan un mercado masivo y en crecimiento para smartphones, según información de International Data Corporation (IDC).

Aquí le mostramos 5 datos de Xiaomi y Pocophone que seguramente no conocían.

Xiaomi, el gigante chino sale a competir con precios competitivos, y un diseño estándar, reporta Xataka. El primer modelo se llama Poco F1 y según los entendidos tiene todo para convertirse en un “flagship killer”, es decir un superteléfono a un precio que no deja un agujero en el bolsillo.

Combo precio/prestación. Mientras que la configuración base de este smartphone es de 6/64 GB de RAM y almacenamiento, respectivamente, es capaz de capaz de alcanzar combinaciones de 6/128 GB y hasta 8/256 GB por la mitad del precio de otras opciones en el mercado, informa Xataka.

Según RedUSERS, por ahora el Pocophone estará limitado a los mercados de India, Francia, Hong Kong e Indonesia.

El Poco F1 ofrece un procesador Qualcomm Snapdragon 845 con refrigeración líquida, almacenamiento de 64, 128 o 256 GB, una pantalla de 6 pulgadas Full HD, sistema operativo Android 8.1 y en cuanto a las cámaras, la principal de 20 mpx y la frontal de 12+8 mpx, reporta Gizmodo.

We're launching in less than 24 hours and things are really starting to heat up. Somehow the true #MasterOfSpeed always manages to stay cool. First stop…New Delhi, India. Make sure you don't miss the livestream tomorrow at 12:30pm IST! Go here… https://t.co/W7H22lN3Xf pic.twitter.com/Del8smzUj6

— POCOPHONE Global (@GlobalPocophone) August 21, 2018